Стала известна стоимость соглашений между Азербайджаном и ICD (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (ИБР), проходящих в Баку, состоялся обмен рядом соглашений между Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) и Азербайджаном.

В этом контексте между ICD и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было подписано соглашение о сотрудничестве по изучению возможностей финансирования, инвестиций и консалтинга в Азербайджане, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Также между ICD и Фондом развития бизнеса Азербайджана было подписано соглашение на сумму 200 миллионов манатов. Данное соглашение предусматривает предоставление кредитных линий финансовым институтам в национальной валюте и направление этих средств на финансирование компаний частного сектора.

Кроме того, состоялся обмен соглашениями по следующим направлениям: рамочное соглашение между ICD и Тюркским инвестиционным фондом на сумму 50 миллионов долларов США, линия прямого финансирования между ICD и Azerbaijan Connect Group на сумму 20 миллионов долларов США, а также соглашение между ICD и ОАО TuranBank о предоставлении кредитной линии в размере 15 миллионов долларов США.

Указанная кредитная линия будет предоставлена банку со стороны ICD, а средства будут направлены на финансирование компаний частного сектора Азербайджана, соответствующих установленным критериям.

Кроме того, между Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (ITFC) и ОАО Rabitəbank было подписано письмо об условиях финансирования (Term Sheet) на сумму 10 миллионов долларов США.

В общей сложности стоимость подписанных документов составляет 295 миллионов долларов США.