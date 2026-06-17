Представитель Фонда ОПЕК призвал расширить деятельность Арабской координационной группы

БАКУ /Trend/ - Пришло время расширить деятельность Арабской координационной группы (АКГ).

Об этом сказал директор по развитию бизнеса Департамента частного сектора Фонда международного развития ОПЕК Саид Тауфик Рида в ходе заседания Арабской координационной группы по частному сектору в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Сотрудничество между членами АКГ действительно впечатляет. За последние 50 лет мы реализовали огромное количество проектов и добились значительного успеха. В последнее время я также наблюдаю, насколько страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в сотрудничестве с АКГ и стремятся воспользоваться её возможностями. Однако при всём этом деятельность АКГ на протяжении многих лет была в основном сосредоточена на суверенном финансировании. Возможно, пришло время расширить этот фокус, что соответствует теме нашей сегодняшней дискуссии — как усилить синергию в работе с частным сектором среди членов АКГ", - сказал он.

Саид Тауфик Рида отметил, что необходимо создавать общий портфель инвестиционных возможностей и проектов (collective deal pipeline).

"Не менее важен обмен знаниями и опытом. Нам нужна платформа, где мы могли бы обсуждать происходящие сегодня изменения в мире и в сфере развития, анализировать новые вызовы и возможности, а также совместно искать пути повышения эффективности нашей работы", - сказал представитель Фонда ОПЕК.