CAIP создаст прочную основу для расширения сотрудничества Азербайджана, Китая и АСЕАН (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Платформа инвестиций Китай–АСЕАН "Galaxy Orientis" (CAIP, или Программа) со временем создаёт прочную основу для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества между Индонезией, Китаем, странами АСЕАН, Азербайджаном и другими партнёрами.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила директор по фондам и партнёрству с капиталом Инвестиционного агентства Индонезии (INA) Мерлисса Трисно.

Она рассказала о стратегических приоритетах и ключевых секторах, на которые ориентируется CAIP на начальном этапе своей деятельности.

"CAIP создана с целью использования долгосрочных инвестиционных возможностей вдоль экономического коридора Китай–АСЕАН (АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). В центре внимания платформы находятся сектора, которые выигрывают от углубления экономической интеграции, промышленного развития и трансформации региональных цепочек поставок. Как было заявлено, платформа ориентирована на промышленность, здравоохранение, потребительский сектор, бизнес-услуги и технологии. Эти направления отражают как структурные тенденции роста региона, так и долгосрочные инвестиционные приоритеты участвующих суверенных инвесторов. По мнению INA, данные сектора способны поддерживать экономический рост, промышленное развитие, укрепление потенциала и создание долгосрочной стоимости, а также обеспечивать привлекательное соотношение риска и доходности. Кроме того, они также совпадают с приоритетными направлениями INA", - сказала М. Трисно.

Она также рассказала о роли Азербайджана в рамках участия Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) в платформе, и о возможных проектах и перспективах лидерства страны в этом формате: "Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики является одним из суверенных фондов — учредителей платформы и играет важную роль. Его участие демонстрирует общую приверженность трёх суверенных фондов поддержке долгосрочных инвестиций и экономического сотрудничества вдоль одного из самых динамично развивающихся экономических коридоров мира.

В более широком смысле CAIP объединяет преимущества CIC, INA и SOFAZ, соединяя долгосрочный капитал, институциональный опыт и глобальные сети для поддержки регионального развития через высококачественные инвестиционные возможности. На текущем этапе платформа сосредоточена на формировании диверсифицированного инвестиционного портфеля вдоль коридора Китай–АСЕАН. Распределение лидерства между странами не является ключевым фактором; основной акцент делается на том, чтобы инвестиционный менеджер (CGS International) мог использовать совместные возможности партнёров для выявления и реализации высококачественных инвестиционных проектов, создающих долгосрочную стоимость для портфельных компаний".

Представитель INA также отметила долгосрочные цели CAIP и новые направления, которые могут укрепить сотрудничество между Китаем, странами АСЕАН и Азербайджаном: "Долгосрочная цель CAIP заключается в создании устойчивой инвестиционной платформы, способствующей долгосрочным потокам капитала, промышленному сотрудничеству и инвестиционным партнёрствам вдоль коридора Китай–АСЕАН. Помимо распределения капитала, платформа также стремится стать рамочной основой для более глубокого сотрудничества между суверенными инвесторами, объединяя капитал, опыт, сети и институциональные знания для создания долгосрочной стоимости".

М. Трисно отметила, что платформа уже завершила первоначальный этап финансирования на сумму около 520 млн долларов США при целевом объёме в 1 млрд долларов США. "Дополнительное привлечение средств остаётся частью первоначального плана и может расширить участие других долгосрочных институциональных инвесторов, чьи инвестиционные горизонты и стандарты корпоративного управления соответствуют целям платформы", — добавила она.

Она также подчеркнула, что на данном этапе преждевременно говорить о конкретных будущих инвестициях: "Тем не менее мы считаем, что со временем платформа создаст прочную основу для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества между Индонезией, Китаем, странами АСЕАН, Азербайджаном и другими партнёрами".

В апреле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ), Китайская инвестиционная корпорация и Инвестиционное агентство Индонезии совместно учредили платформу инвестиций Китай–АСЕАН "Galaxy Orientis" (CAIP, или Программа). Платформа представляет собой суверенную частную инвестиционную структуру, направленную на реализацию долгосрочных инвестиционных возможностей между Китаем и регионом АСЕАН. На первоначальном этапе было привлечено около 520 млн долларов США при целевом объёме в 1 млрд долларов США.

Платформа функционирует на основе совместного механизма управления трёх суверенных фондов и направлена на стимулирование потоков капитала и укрепление промышленного сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН. На фоне углубления торговых связей Китай–АСЕАН и трансформации цепочек поставок в Юго-Восточной Азии программа нацелена на реализацию высококачественных инвестиционных возможностей в промышленности, здравоохранении, потребительском секторе, бизнес-услугах и технологиях.

В качестве ключевого партнёра программы выступает международное подразделение China Galaxy Securities — CGS International Securities Pte. Ltd., которое обеспечивает поддержку платформы благодаря региональному опыту, инфраструктуре и сети в Юго-Восточной Азии.

Исполняющий обязанности генерального директора Инвестиционного агентства Индонезии Эдди Порванто заявил: "Эта программа является важным стратегическим шагом в создании специализированной инвестиционной платформы вдоль экономического коридора Китай–Юго-Восточная Азия. Это первая инвестиция Инвестиционного агентства Индонезии в структуру частного капитального фонда, инвестирующего в другие фонды в рамках программы, и отражает нашу роль стратегического партнёра в реализации высококачественных инвестиционных возможностей. Через платформу Инвестиционное агентство Индонезии стремится сотрудничать с ведущими глобальными институциональными инвесторами для направления долгосрочного капитала, а также глобального опыта и сетей в сферы, поддерживающие устойчивое развитие и создание экономической стоимости в Индонезии".

Инвестиционное агентство Индонезии (INA) является суверенным фондом благосостояния, созданным для поддержки устойчивого развития страны и формирования благосостояния для будущих поколений.

Агентство осуществляет инвестиционную деятельность в сферах, укрепляющих конкурентные преимущества страны и обеспечивающих оптимальную доходность с учётом рисков, а также сотрудничает с ведущими местными и международными инвестиционными институтами.