Иран приступил к реализации плана по срочному увеличению добычи газа - министр

БАКУ/Trend/ - Иран приступил к реализации плана по срочному увеличению добычи газа на месторождениях, расположенных на суше.

Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад в ходе брифинга.

По его словам, в центре внимания находится увеличение добычи на газовых месторождениях за счет использования всего имеющегося потенциала.

Пакнеджад отметил, что все указанные месторождения расположены на территории, подведомственной Компании центральных нефтяных зон Ирана. Согласно планам, для наращивания добычи газа будут задействованы все существующие возможности, и на всех месторождениях будет достигнут прирост добычи газа.

Он подчеркнул, что даже в периоды военных действий - в прошлом году длительностью 12 дней, а в этом году – 40 дней – деятельность в различных секторах нефтяной промышленности не приостанавливалась, а работы в рамках проектов по освоению нефтяных и газовых месторождений неуклонно продолжались.

Иранский министр добавил, что все работы также продолжаются на совместном с Катаром газовом месторождении "Южный Парс" (в Катаре – "Северный купол") и на других морских платформах.

Добавим, что на территории 11 провинций Ирана в ведении Компании центральных нефтяных зон находится 84 нефтяных и газовых месторождения. На сегодняшний день в разработку вовлечены 13 газовых и 13 нефтяных месторождений. Максимальный потенциал добычи Компании центральных нефтяных зон составляет примерно 250 тысяч баррелей сырой нефти и 250 миллионов кубометров газа в сутки.