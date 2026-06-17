Азербайджан привержен интеграции исламских финансов в свою финансовую систему - Талех Кязимов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан привержен интеграции исламских финансов в архитектуру своей финансовой системы.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов в ходе 20-го Глобального форума Исламского банка развития (ИБР) по исламским финансам, проходящего в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Мы привержены интеграции исламских финансов в архитектуру нашей финансовой системы и ожидаем, что наши реформы будут способствовать углублению финансовых рынков и привлечению иностранных инвестиций. Исламские финансы, выступая объединяющим финансовым языком для различных регионов, содействуют трансграничным инвестициям и развитию частного сектора. Азербайджан готов внести свой вклад в реализацию этого видения",- сказал Т.Кязимов.

Он отметил, что Азербайджан интегрировал ESG-факторы в свою национальную стратегию развития.

"В этом отношении исламские финансы тесно соответствуют нашим целям благодаря акценту на деятельность реального сектора. Исламские финансы способствуют устойчивому развитию, отдавая приоритет общественному благополучию и этическим инвестициям и, конечно, избегая спекуляций и долговых пузырей.

Поэтому одним из наших ключевых приоритетов является содействие развитию инструментов исламского финансирования, которые также ориентированы на устойчивое развитие, мобилизуя капитал для всех развивающихся экономик", - сказал председатель ЦБА.

Он отметил, что ЦБА привержен поддержке наращивания потенциала посредством организации семинаров и рабочих встреч с международными партнёрами, способствуя созданию эффективно функционирующей экосистемы исламских финансов.