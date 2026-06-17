Узбекистан работает над широким внедрением ИИ во все сферы - Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ/Trend/ - Узбекистан работает над широким внедрением искусственного интеллекта во все сферы.

Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2026), сообщает в среду специальный корреспондент Trend.

"Развитие сферы искусственного интеллекта - это важное требование нашего времени. Думаю, это будет справедливым утверждением. Зарубежные эксперты прогнозируют, что в ближайшие 5 лет в Узбекистане в этом новом направлении будет создано как минимум 10 миллиардов долларов добавленной стоимости. Для широкого внедрения искусственного интеллекта во все сферы мы на основе передового опыта приняли национальную стратегию. В ее рамках подготовлено 5 миллионов ведущих специалистов", - сказал глава государства.

По словам Мирзиёева, основная задача заключается в том, чтобы с помощью искусственного интеллекта улучшить жизнь всех слоев населения, а также широко использовать его в образовании, государственных услугах и бизнесе.

"Мы создали в Каракалпакстане специальную зону для проектов искусственного интеллекта и дата-центров", - сказал Президент.

Далее, Президент Узбекистана отметил, что страна уделяет большое внимание "зеленой" энергетике.

"В ближайшие годы мы планируем довести долю «зеленой» энергии в общей генерации электроэнергии до 40%. Это, конечно, высокая планка, но мы набрались опыта и обязательно этого добьемся. Наряду с солнечными и ветряными электростанциями, мы предлагаем инвесторам проекты по развитию систем хранения энергии, модернизации сетей и созданию дата-центров, работающих на основе «зеленой» энергии", - сказал глава государства.

Отметим, что 16 июня в столице Узбекистана начал работу 5-й юбилейный TIIF 2026, ставший важнейшей платформой для диалога между инвесторами, государственными структурами и международными финансовыми организациями.

Юбилейный форум призван не только закрепить предыдущие успехи, но и расширить географию участников, углубить отраслевую специализацию и усилить практическую направленность мероприятий. TIIF сегодня является индикатором доверия международного капитала и платформой для интеграции Узбекистана в глобальные цепочки добавленной стоимости.