БАКУ/Trend/ - Планируется подписание меморандума о взаимопонимании между ICESCO и Исламским банком развития (ИБР).

Об этом заявила руководитель Сектора партнерства и международного сотрудничества ICESCO Амира Эль Фадил в ходе мероприятия под названием «Лидеры индустрии халяль, продвигающие инновации, доверие и глобальное развитие», проходящего в Баку в рамках Ежегодного собрания Группы ИБР, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Она отметила, что халяльная индустрия создает огромные экономические возможности для исламского мира и мусульманских стран.

"У ICESCO 54 государства-члена. В настоящее время ряд немусульманских стран также имеют статус наблюдателя в организации. Столь широкие возможности членства позволяют нам укреплять сотрудничество с государствами-членами и их правительствами, в частности, создавать новые возможности для молодежи в исламских странах", — подчеркнула она.

Амира Эль Фадил отметила, что ICESCO уделяет особое внимание расширению прав и возможностей молодежи и женщин. По ее словам, организация стремится играть более активную роль в халяльной индустрии, используя свои основные направления деятельности, такие как образование, культура и наука.

Она сообщила, что за последние четыре года ICESCO значительно расширила свою деятельность в сфере халяльной индустрии.

«Ведущую роль в этом направлении играет сектор науки и технологий организации. Данный сектор осуществляет свою деятельность в условиях сотрудничества с областями образования и культуры. Если подходить к индустрии халяль с культурного аспекта, то мы видим, что эта сфера сформировалась на основе мусульманских ценностей и культуры», — добавила она.

Представитель ICESCO отметила, что организация, как партнерская структура ИБР, работает над расширением сотрудничества в халяльной индустрии.

"В настоящее время планируется подписание меморандума о взаимопонимании между ICESCO и Исламским банком развития. Мы ожидаем, что этот документ будет подписан в ближайшее время. Один из основных целей проекта является наращивание потенциала и укрепление сотрудничества в халяльной индустрии", - сказала она.

По словам Амиры Эль Фадил, ICESCO ведет активную работу в этой сфере через сектор образования начиная с 2022 года.

"Мы провели ряд встреч с руководящим комитетом, инициативы были представлены министрам образования. В государствах-членах организуются семинары и учебные программы. Цель состоит в том, чтобы лучше представить суть индустрии халяль, основные структуры и организации, действующие в этой сфере, а также усилить просвещение среди правительств, общественности и неправительственных организаций", — подчеркнула она.

Она добавила, что ICESCO организовала многочисленные мероприятия в Марокко и других странах-членах. В мероприятиях, наряду с государственными структурами, принимают участие представители частного сектора, а также малого и среднего бизнеса.

«В настоящее время мы продолжаем сотрудничество с частным сектором и неправительственными организациями в государствах-членах», — заявила Амира Эль Фадил.