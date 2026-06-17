Азербайджан намерен довести мощности ВИЭ до 8 ГВт к 2032 году - SOCAR Green

БАКУ /Trend/ – Азербайджан планирует увеличить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 8 ГВт к 2032 году и рассматривает экспорт "зеленой" электроэнергии как одно из ключевых направлений развития энергетического сектора.

Об этом заявил генеральный директор SOCAR Green Эльмир Мусаев в ходе панельной сессии в рамках ежегодных встреч Группы Исламского банка развития (IsDB) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам Э. Мусаева, действующие проекты SOCAR Green являются лишь первым этапом масштабного наращивания мощностей возобновляемой энергетики.

«Сегодня у SOCAR Green уже сформирован портфель проектов. Это только проекты нашей компании, тогда как в Азербайджане реализуются и другие инициативы с участием иностранных инвесторов. Мы рассматриваем их как первый этап перехода страны к "зеленой" и чистой энергетике», — сказал он.

Гендиректор SOCAR Green отметил, что для дальнейшего развития отрасли потребуется модернизация национальной энергосистемы.

«Чтобы интегрировать больший объем энергии из возобновляемых источников, необходимо модернизировать и оптимизировать национальную энергосеть. Именно здесь трансграничные проекты приобретают особую значимость», — подчеркнул он.

Э. Мусаев напомнил, что руководство страны поставило амбициозные цели в сфере возобновляемой энергетики. «К 2032 году Азербайджан рассчитывает довести мощность объектов возобновляемой энергетики до 8 ГВт. Уже сейчас в стадии реализации находятся проекты примерно на 2 ГВт. Мы ожидаем, что доля возобновляемых источников в установленной мощности достигнет 34 процентов к 2028 году и около 38 процентов к 2030 году», — отметил он.

По словам гендиректора SOCAR Green, к 2035 году этот показатель планируется увеличить до 43 процентов.

«Это демонстрирует масштаб шагов, которые предпринимает государство для развития возобновляемой энергетики. Данные объемы значительно превышают внутренние потребности Азербайджана в электроэнергии», — заявил он.

Э. Мусаев отметил, что в этой связи страна делает ставку на экспорт экологически чистой электроэнергии.

«Следующим этапом становится экспорт "зеленой" энергии. Рост внутреннего спроса не будет столь высоким, поэтому мы должны ориентироваться на внешние рынки», — сказал он.

Он подчеркнул, что Азербайджан уже обладает успешным опытом реализации крупных международных энергетических проектов.

«Сначала был нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, который открыл Азербайджану выход на европейские и мировые рынки. Затем был реализован проект Южного газового коридора. Эти проекты доказали, что даже при наличии многочисленных политических, технических, строительных и экологических рисков долгосрочное видение позволяет добиться успеха», — отметил Э. Мусаев.

В качестве одного из ключевых направлений развития он назвал создание международных «зеленых» энергетических коридоров.

«Флагманским проектом является подводный энергетический кабель по дну Черного моря, который соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию. Его протяженность составит около 1 100 километров», — сказал Э. Мусаев.

Кроме того, по его словам, прорабатывается маршрут, который соединит страны Центральной Азии с Азербайджаном и далее с Европой.

«Речь идет о подключении Казахстана и Узбекистана к системе экспорта "зеленой" электроэнергии через Азербайджан и подводный кабель по дну Черного моря. Это позволит использовать огромный потенциал возобновляемой энергетики Центральной Азии», — сказал Э. Мусаев.

Он также сообщил о работе над еще одним экспортным направлением.

«Третий "зеленый" коридор предусматривает поставки через Нахчыван в Турцию, а затем в Болгарию, используя уже существующие экспортные маршруты», — отметил гендиректор SOCAR Green.

По словам Э. Мусаева, реализация подобных проектов невозможна без единых правил регулирования.

«Необходимы стабильные и предсказуемые нормативные условия. Инвесторы должны понимать, какими будут тарифы, насколько своевременно будут выдаваться разрешения и насколько согласованы правила между странами. Разрозненное регулирование значительно увеличивает стоимость и сроки реализации проектов», — подчеркнул он.

Он также выделил необходимость укрепления институционального потенциала и модернизации энергосетей.

«Недостаточно соединить страны линиями электропередачи. Необходимо иметь современные национальные энергосистемы, способные принимать и распределять дополнительные объемы электроэнергии», — заявил Э. Мусаев.

По его словам, решающая роль в реализации подобных инициатив принадлежит частному сектору.

«Государства и международные финансовые институты будут играть важную роль, однако главным двигателем таких проектов станет именно частный сектор. Он более эффективен, более гибок и больше заинтересован в реализации подобных инициатив», — сказал гендиректор SOCAR Green.

Завершая выступление, Э. Мусаев подчеркнул, что ключевым условием реализации трансграничных проектов остается доступ к долгосрочному финансированию.

«Если речь идет о проектах стоимостью в миллиарды долларов, без доступного и долгосрочного финансирования добиться результата невозможно», — сказал он.