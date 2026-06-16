На заседании комитета Милли Меджлиса обсуждены изменения, вносимые в закон «О медиа» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 16 июня состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что председатель комитета Захид Орудж сообщил о включении в повестку дня заседания 3 вопросов. Сначала на заседании в первом чтении был представлен законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной службе» и «О медиа». Председатель комитета отметил значимость проекта с точки зрения защиты национального информационного пространства государства от гибридных атак, а также укрепления медиаструктур в соответствии с вызовами, возникающими в региональном и международном пространстве, и совершенствования институциональных механизмов. Он подчеркнул, что глава государства проявляет высокую заботу и внимание к развитию медиа.

Было отмечено, что за период с принятия закона «О медиа» новые правовые акты в сфере защиты информационной среды дали свои положительные результаты, роль прессы в защите национальных интересов возросла. В рамках проводимых в сфере медиа реформ в настоящее время действуют две структуры – Аудиовизуальный совет и Агентство по развитию медиа (MEDIA), и деятельность обеих структур дополняет друг друга.

Подчеркнуто, что для обеспечения национальной информационной безопасности и экономической независимости медиа в Азербайджане возникла необходимость перехода к более гибкому и коллегиальному механизму в отношении медиасферы. В проекте предусматривается соответствующее изменение в закон «О медиа». Суть предложений заключается в том, что на базе структур существующих Аудиовизуального совета и Агентства MEDIA создается единый орган с коллегиальной системой управления – Совет по медиа и вещанию. Так, согласно статье 43 закона «О медиа», компетентным государственным органом в сфере медиа и вещания в Азербайджанской Республике станет Совет. Отражение в законопроекте задач и обязательств, связанных с Советом, и взятие ведомством за основу коллегиальной модели управления гарантируют независимость медиа и повышение общественного доверия к структуре. Предлагаемые изменения позволят обеспечить безопасность внутреннего информационного пространства, а также дадут толчок развитию местных медиа.

Затем в ходе обсуждений по данному вопросу выступили члены комитета Вугар Рагимзаде, Севиль Микаилова, Азер Аллахверанов, Бахруз Магеррамов, Турал Гянджалиев, Рази Нуруллаев, отметившие, что законопроект носит прогрессивный характер, а предлагаемые изменения представляют важное значение.

Выступившие на мероприятии руководитель аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Фазиль Новрузов и заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедов заявили, что в последнее время искусственный интеллект и другие технологические новшества, наряду со всеми сферами нашей жизни, находят всё более широкое применение и в медиасекторе. Они отметили, что новые реалии обусловливают применение новых подходов к медиасреде и в целом к информационной политике, и предлагаемые изменения реформаторского характера служат именно этой цели. Было подчеркнуто, что в настоящее время защита безопасности национальной информационной среды, эффективная борьба с дезинформацией и обеспечение устойчивости субъектов медиа находятся в числе приоритетных вопросов.

Затем на заседании был рассмотрен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации» (второе чтение).

Свои мнения по данному вопросу высказали председатель комитета по правам человека Захид Орудж, председатель комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, председатель комитета по науке и образованию Анар Искендеров.

Было отмечено, что стремительное развитие информационных технологий, наряду с положительными сторонами, проявляет и свои негативные последствия. Было указано, что для защиты от этих воздействий необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия и просветительскую работу. В представленном законопроекте подчеркивается установление соответствующего возрастного ценза для открытия персональных цифровых аккаунтов в социальных сетях и важность его соблюдения. Было отмечено, что предлагаемые изменения имеют важное значение с точки зрения обеспечения безопасности детей в современную цифровую эпоху.

На заседании, наряду с этим, был также рассмотрен законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» (второе чтение).

Было отмечено, что законопроект подготовлен в целях переселения вынужденных переселенцев на жилые площади на освобожденных от оккупации территориях, обеспечения их прав собственности и совершенствования законодательных актов, связанных со статусом вынужденного переселенца.

Все три законопроекта, представленные на заседании комитета, были рекомендованы к рассмотрению на заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие заместитель председателя комитета по правам человека Арзухан Али-заде, член комитета Мирджалил Гасымлы и другие официальные лица.