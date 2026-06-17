Азербайджан обладает большим потенциалом в развитии исламских финансов — Мохамад Сафри Хамид

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает большим потенциалом в развитии исламских финансов.

Об этом заявил генеральный директор Международной исламской корпорации по управлению ликвидностью Мохамад Сафри Хамид в рамках панельной сессии «Сессия CEO, делающая региональную интеграцию привлекательной для инвестиций: стимулирование торговли, мобилизация инвестиций и системное снижение рисков роста», организованной в рамках 51-го ежегодного собрания Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он сравнил нынешний масштаб сектора исламских финансов с глобальной финансовой системой, отметив, что его доля по-прежнему остаётся крайне небольшой.

Мохамад Сафри Хамид отметил, что, хотя объем исламских финансов достиг примерно 5 триллионов долларов США, этот показатель составляет менее 1% мировой финансовой системы:

"Мы должны радоваться тому, что объем исламских финансов вырос с 1 триллиона долларов в 2010 году до 5 триллионов долларов сегодня. Но в сравнении с мировой финансовой системой это все еще менее 1 процента".

По его словам, несмотря на то, что исламская финансовая система развивается уже около 50–60 лет, она по-прежнему обладает значительным потенциалом расширения, и в этой сфере важно межстрановое сотрудничество.

Мохамад Сафри Хамид подчеркнул, что особенно Азербайджан и страны Центральной Азии должны играть более активную роль в этом процессе.

Он добавил, что рассчитывать на поддержку стран Запада в развитии исламских финансов нереалистично, поэтому внутриотраслевая интеграция имеет ключевое значение.

«Мы не можем рассчитывать на Европу и США в поддержке развития исламских финансов. Поэтому мы должны построить собственную экосистему исламских финансов», — сказал он.

Хамид также привёл в пример опыт Малайзии, подчеркнув важность политической и институциональной поддержки. По его словам, в Малайзии доля исламских финансов несколько десятилетий назад составляла около 5%, тогда как сейчас она выросла до 40–50%.

Он также отметил, что текущий уровень развития исламских финансов — особенно в Центральной Азии и Азербайджане, где доля составляет около 4%, — свидетельствует о значительном потенциале роста:

«В целом движение идет только вверх. Ключевыми остаются межстрановая интеграция, развитие вторичных рынков и стандартизация».