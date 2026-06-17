Азербайджан уже реализует проекты с финансированием Арабской координационной группы - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ – Азербайджан уже приступил к реализации конкретных инфраструктурных проектов при поддержке Арабской координационной группы (Arab Coordination Group, ACG), а сотрудничество с международными финансовыми институтами способствует привлечению новых инвестиций.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе диалога в рамках ежегодных встреч Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам министра, восстановление активного сотрудничества Азербайджана с Арабской координационной группой стало возможным благодаря совместной работе руководства ИБР и других участников объединения.

«Возобновление отношений Азербайджана с Арабской координационной группой было бы невозможно без лидерства президента ИБР доктора Мухаммада Аль-Джассера, его команды, а также всех остальных членов группы», — сказал Джаббаров.

Он отметил, что результаты сотрудничества появились быстрее, чем ожидалось.

«В эти дни уже подписываются и реализуются вполне конкретные документы. Под этим я имею в виду проекты, которые получают финансирование в таких сферах, как строительство объектов по переработке отходов, развитие дорожной инфраструктуры и других направлениях», — подчеркнул министр.

По его словам, опыт Азербайджана демонстрирует высокую эффективность работы Арабской координационной группы.

«Это показывает, что Арабская координационная группа действительно способна работать очень эффективно и оперативно с точки зрения сроков реализации проектов. Со своей стороны правительство также старается соответствовать этому темпу», — заявил он.

Джаббаров подчеркнул, что Исламский банк развития играет значительно более широкую роль, чем просто финансовый институт.

«Роль ИБР была по-настоящему определяющей. Причем не только как отдельного института, но и как общей платформы, объединяющей участников этого сообщества. Речь идет об одной экосистеме, где взаимодействуют одни и те же институты и лица, принимающие решения», — сказал министр.

По его словам, именно такой формат сотрудничества создает дополнительные преимущества для стран-участниц.

«Такое взаимодействие порождает множество позитивных эффектов, которые выходят далеко за рамки конкретных проектов», — отметил Джаббаров.

Министр также подчеркнул значение участия многосторонних банков развития в реализации двусторонних инициатив.

«Присутствие многостороннего банка развития в любом двустороннем проекте становится дополнительной гарантией качества, надежности и ответственности. Я считаю, что именно в этом заключается его уникальная ценность», — заявил он.

По словам Джаббарова, именно такие практические механизмы сотрудничества лежали в основе создания подобных международных институтов.

«Вероятно, именно такие новые форматы взаимодействия и имели в виду основатели наших институтов, поскольку они рождаются из практической деятельности и дают реальные результаты», — заключил министр.