Узбекистан и ЕБРР обсудили расширение сотрудничества в энергетике

БАКУ /Trend/ - В ходе V Ташкентского международного инвестиционного форума министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Евразии Суле Килич.

Стороны отметили, что объем совместных проектов Узбекистана и ЕБРР в энергетической сфере приблизился к 2 миллиардам долларов США, что, по их мнению, свидетельствует о статусе республики как одного из важнейших стратегических партнеров банка в Центральной Азии.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации действующих энергетических проектов, механизмы оперативного урегулирования возникающих проблем, а также перспективы увеличения уровня локализации в рамках текущих инициатив.

Особое внимание участники переговоров уделили развитию возобновляемой энергетики, модернизации магистральных электросетей и реализации проектов по электрификации компрессорных станций.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить совместную работу, направленную на ускорение реализации энергетических проектов и дальнейшее расширение сотрудничества по приоритетным направлениям отрасли.