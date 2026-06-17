Албания приветствует более активное участие инвесторов из Узбекистана - Байрам Бегай

ТАШКЕНТ/Trend/ - Албания приветствует более активное участие международных инвесторов и партнеров, в том числе из Узбекистана.

Об этом заявил Президент Албании Байрам Бегай на открытии 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2026), сообщает в среду специальный корреспондент Trend.

«У Албании и Узбекистана больше общего, чем может показаться по географической карте. Обе наши страны инвестируют в развитие взаимосвязей. Обе стремятся укрепить свою роль в более широкой региональной сети. Обе понимают, что экономический успех зависит не только от внутренних ресурсов, но и от способности связывать рынки, привлекать инвестиции, стимулировать инновации и создавать продуктивные партнерские отношения. Мы приветствуем более активное участие международных инвесторов и партнеров, в том числе из Узбекистана», - сказал глава государства.

Бегай считает, что существует значительный потенциал для стимулирования более активного туристического потока между двумя странами.

«Албания была бы рада приветствовать больше гостей из Узбекистана, точно так же, как я надеюсь, что больше албанцев получат возможность открыть для себя замечательную культуру и наследие этой страны», - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Президента Албании, возобновляемая энергетика представляет собой еще одну область, где долгосрочное сотрудничество заслуживает внимания.

«Албания вкладывает значительные инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, продолжая при этом наращивать свои существенные гидроэнергетические мощности», - сказал Президент.

Отметим, что 16 июня в столице Узбекистана начал работу 5-й юбилейный TIIF 2026, ставший важнейшей платформой для диалога между инвесторами, государственными структурами и международными финансовыми организациями.

Юбилейный форум призван не только закрепить предыдущие успехи, но и расширить географию участников, углубить отраслевую специализацию и усилить практическую направленность мероприятий. TIIF сегодня является индикатором доверия международного капитала и платформой для интеграции Узбекистана в глобальные цепочки добавленной стоимости.