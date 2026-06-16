ICD сосредоточится на расширении деятельности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ — Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) обозначила ключевые направления сотрудничества с Азербайджаном на ближайшие годы.

Как говорится в отчете Исламского банка развития (IsDB) по Азербайджану, в дальнейшем ICD намерена расширять свою деятельность в стране за счет привлечения средств в национальной валюте для обеспечения долгосрочного устойчивого финансирования бизнеса, а также расширения охвата отраслей.

«В будущих инициативах особое внимание будет уделено финансовым услугам, логистике и транспорту, инфраструктуре, возобновляемой энергетике и электроэнергетике, производственному сектору, а также агробизнесу», — говорится в отчете.

Учитывая стратегическое значение продовольственной безопасности, ICD уделяет приоритетное внимание развитию агробизнеса и пищевой промышленности в Азербайджане.

«Корпорация изучает возможности финансирования местных предприятий пищевой переработки с высоким экспортным потенциалом на рынки Содружества независимых государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, одновременно развивая партнерство с Азербайджано-узбекским фондом и Азербайджано-казахстанским фондом для расширения возможностей совместного и параллельного финансирования предприятий частного сектора в странах-участницах», — отмечается в документе.

Кроме того, ICD использует свой опыт в сфере сукук для разработки инновационных решений на рынке капитала, которые позволят азербайджанским компаниям привлекать финансирование от глобальных инвесторов в соответствии с принципами исламского финансирования.

«Благодаря этим инициативам ICD продолжает играть важную роль в поддержке роста частного сектора Азербайджана, укреплении региональных торговых связей и продвижении динамичной, устойчивой и инклюзивной экономики, основанной на принципах устойчивого исламского финансирования», — подчеркивается в отчете IsDB.

В отчете отмечается, что ICD на протяжении многих лет остается партнером Азербайджана в сфере развития, играя важную роль в укреплении частного сектора страны и продвижении решений в области исламского финансирования.

С момента начала деятельности корпорация поддерживает предприятия частного сектора Азербайджана посредством финансирования, соответствующего принципам шариата, участия в капитале и консультационных услуг, содействуя развитию предпринимательства, созданию рабочих мест и устойчивому экономическому росту.

Общий объем средств, направленных ICD в частный сектор Азербайджана, составил 165,2 млн долларов США.

Из 17 операций четыре проекта общей стоимостью 52 млн долларов США остаются активными, а 13 проектов на сумму 113,2 млн долларов США уже завершены.

Большая часть утвержденного финансирования была направлена в финансовый сектор — 145,2 млн долларов США (88% общего объема средств), а также в сектор недвижимости — 20 млн долларов США.