Вице-президент Швейцарии поставил на место армянского реваншиста

БАКУ/Trend/ - Вице президент Швейцарии Игнацио Кассис поставил на место армянского реваншиста Эриха Фонтобеля, задавшего провокационный вопрос в швейцарском парламенте.

Так, 15 июня в ходе «Часа вопросов правительству» (Fragestunde) в швейцарском парламенте, лоббист армянских реваншистов депутат Эрих Фонтобель задал вице президенту страны, главе Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассису вопрос о текущим состоянии его инициативы под названием «Форум Мира для Нагорного Карабаха».

Отвечая на вопрос, Кассис заявил, что ни азербайджанкая, ни армянская стороны с самого начала не сочли организацию этого форума целесообразной. Эта позиция была подтверждена в ходе политических консультаций, проведенных с обеими странами в апреле этого года.

Он также отметил, что швейцарская сторона не признает «Нагорный Карабах» государственным образованием и поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Тем не менее, Фонтобель заявил, что, хотя Азербайджан и Армения занимают единую позицию по этому вопросу, необходимо вовлечь в мирный процесс людей, непосредственно затронутых конфликтом, то есть лиц армянского происхождения, добровольно покинувших Карабахский регион.

И. Кассис подчеркнул , что Швейцария поддерживает официальные отношения только с суверенными государствами в соответствии с международными отношениями. Он отметил, что установление прямых политических отношений с третьими сторонами может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела других государств, что не соответствует интересам Швейцарии.