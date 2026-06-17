В Азербайджане фрилансеры будут ставиться на учет в налоговом органе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане фрилансеры и "цифровые кочевники" будут ставиться на учет в налоговом oргaне.

Это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Фрилансеры и "цифровые кочевники" после постановки на учет в налоговом органе, регистрации в качестве резидента промышленного парка или парка технологий и получения свидетельства о регистрации смогут осуществлять деятельность на территории страны (получать доход из зарубежных источников), а также пользоваться налоговыми льготами и освобождениями на основаниях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Отметим, что под понятием «фрилансер» будет подразумеваться физлицо — резидент промышленного или технопарка, самостоятельно и на основании гражданско-правового договора оказывающее платные услуги или выполняющее работы в сферах цифровых технологий, включая технологии ИИ, кибербезопасность и инновации, без привлечения наемных работников. Под понятием «цифровой кочевник» будет подразумеваться иностранец или лицо без гражданства, получающие доход из зарубежных источников путем дистанционного осуществления деятельности в сфере цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций посредством информационно-коммуникационных технологий.