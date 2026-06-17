Региональная интеграция и механизмы ГЧП — ключевое условие для банковских проектов — Фарид Мамедов

БАКУ /Trend/ - Региональная интеграция и механизмы государственно-частного партнёрства (ГЧП) являются ключевым условием для банковских проектов.

Об этом заявил главный исполнительный директор PASHA Financial Holding Фарид Мамедов в ходе панельной дискуссии «CEO-сессия, делающая региональную интеграцию привлекательной для инвестиций: продвижение торговли, мобилизация инвестиций и системное снижение рисков», организованной в рамках ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Рассказывая об участии PASHA Financial Holding в ведущих банковских и страховых институтах Азербайджана, а также в банках, действующих в Грузии и Турции, он отметил, что концепция «торгового треугольника», сформировавшаяся в регионе с 2013 года, стала одним из основных направлений деятельности компании.

В своём выступлении Ф. Мамедов подчеркнул, что цель компании — формирование интегрированных торговых и финансовых решений: «После того как в 2013 году мы вышли на рынки Турции и Грузии, а в 2014 году открыли банк в Турции, мы сформировали подход, который назвали “торговым треугольником”. Региональная интеграция и создание интегрированных торговых решений являются основной частью нашей повседневной деятельности».

По словам CEO, существует несколько ключевых условий, при которых проекты могут быть реально реализуемыми. В первую очередь, должно быть обеспечено реальное технико-экономическое обоснование. «Наша основная роль как региональных игроков и местных банков заключается в том, чтобы обеспечивать проектам реальное технико-экономическое обоснование не только со стратегической, но и с коммерческой и финансовой точек зрения. Этот подход должен соответствовать законодательству и экономическим реалиям стран», - сказал он.

Ф. Мамедов также подчеркнул важность гармонизации для эффективности региональных проектов: «Если грузовик в регионе останавливается на каждой границе, это уже не интегрированный проект, а просто объединение нескольких отдельных проектов».

В этом контексте он также коснулся проекта, реализуемого PASHA Financial Holding совместно с турецкой платформой электронной коммерции Trendyol. Он сообщил, что совместно с министерством экономики Азербайджана и Свободной экономической зоной Алят ведётся работа по формированию межгосударственной торговли на более интегрированных и гармонизированных маршрутах.

В ходе выступления также была особо отмечена важность правильного распределения рисков: «Здесь очень важна роль институтов развития (DFI) и многосторонних банков развития (MDB). Они должны поддерживать региональных и местных игроков в управлении рисками».

Ф. Мамедов также подчеркнул важность рамок государственно-частного партнёрства (ГЧП), отметив, что частный сектор должен подключаться к проектам уже на стадии проектирования: «Рамки ГЧП должны обеспечивать вовлечение частного сектора в проекты не только на этапе реализации, но и с начального этапа проектирования».

Он добавил, что заблаговременное объявление проектов министерством экономики Азербайджана позволяет частному сектору раньше включаться в процесс, а также что рамки проектного финансирования Центрального банка Азербайджана создают дополнительные возможности для местных банков по более эффективному управлению рисками.