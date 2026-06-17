Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности широкого региона - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности широкого региона.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Азербайджан продолжает играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности широкого региона, включая Южный Кавказ, Турцию, Европу, Ближний Восток и Центральную Азию. Страна на протяжении 30 лет остается надежным поставщиком нефти и природного газа на мировые рынки. Азербайджан поставляет сырую нефть в 25 стран, а природный газ - в 16 стран мира. Среди стран-импортеров природного газа 11 являются членами НАТО и 10 - членами Европейского союза. Сегодня Европейский союз получает около 7% природного газа из Азербайджана. Углеводороды остаются ключевым элементом энергетического баланса страны и будут сохранять свою значимость", - сказал он.

О. Зейналов отметил необходимость сбалансированной политики энергетического перехода, которая обеспечивает одновременно энергетическую безопасность и инвестиционную стабильность в традиционном энергетическом секторе.

"Центральная Азия, Южный Кавказ и Каспийский регион формируют единое взаимосвязанное геополитическое и экономическое пространство. Энергетическая взаимосвязанность является ключевым фактором развития региона", - сказал замминистра.

Он отметил важность Среднего коридора и Зангезурского коридора в обеспечении связи между Востоком и Западом.

"Недавние события в районе Ормузского пролива подтвердили значимость альтернативных маршрутов поставок энергоресурсов. За последние 30 лет доля углеводородов в мировом энергетическом балансе изменилась незначительно. Сегодня она по-прежнему составляет от 70% до 90% на ключевых рынках. Возобновляемые источники энергии дополняют традиционные источники, а не заменяют их", - добавил замминистра.