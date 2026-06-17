Делегация ЦИК Азербайджана примет участие в международном мероприятии в Грузии

БАКУ/Trend/ - Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджанской Республики находится с визитом в Грузии с целью участия в 13-й ежегодной встрече органов по управлению выборами.

Об этом сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата Центральной избирательной комиссии.

Согласно приглашению, направленному председателем Центральной избирательной комиссии Грузии Георгием Каландаришвили председателю ЦИК Азербайджана, в мероприятии принимают участие заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов и заведующий общим отделом Секретариата Эльшан Аскеров.

17–18 июня в Батуми пройдет ежегодная встреча с участием руководителей высших избирательных органов разных стран, представителей международных организаций, независимых экспертов и избирательных технологов. В этом году мероприятие посвящено теме «Стратегии дезинформации, искусственный интеллект и роль социальных сетей в обеспечении информационной целостности». Согласно повестке дня, на 13-й ежегодной встрече органов по управлению выборами запланировано выступление Р.Гасымова по данной теме.

В рамках визита планируются встречи представителей Центральной избирательной комиссии Азербайджана с представителями высших избирательных администраций различных стран, а также международных и зарубежных организаций, участвующих в мероприятии. На встречах будут обсуждены вопросы расширения межведомственных связей, обмена опытом в различных сферах, связанных с выборами, рассмотрены новые возможности для сотрудничества.