Обсуждены перспективы развития экономического сотрудничества Азербайджана и Чада (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы развития экономического сотрудничества Азербайджана и Чада.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в рамках Ежегодных встреч Группы Исламского банка развития с государственным министром Республики Чад, министром финансов, бюджета, экономики, планирования и международного сотрудничества Тахиром Хамидом Нгилейном.

По информации Министерства экономики Азербайджана, в ходе встречи были рассмотрены текущее состояние экономических связей между двумя странами, а также возможности будущего сотрудничества. Стороны высоко оценили существующий потенциал для развития экономических отношений между Азербайджаном и Чадом.

В ходе обсуждений в центре внимания находились возможности расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, цифровизации и других направлениях. Была подчеркнута важность обмена опытом и развития деловых связей по направлениям, представляющим взаимный интерес.