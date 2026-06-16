Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Кавказский орёл – 2026» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На военной базе Мухровани близ Тбилиси состоялась церемония открытия совместных тактико-специальных учений «Кавказский орёл – 2026», в которых принимают участие подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.
Информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.
В мероприятии приняли участие посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаик Гулиев, представители аппарата военного атташе, а также высокопоставленные гости из других стран-участниц.
Сначала минутой молчания была почтена память военнослужащих, отдавших жизнь за независимость и суверенитет Азербайджана, Турции и Грузии, прозвучали государственные гимны трёх стран, были подняты государственные флаги.
Поприветствовав гостей, выступившие на церемонии подчеркнули
важную роль подобных учений в планировании совместных действий, а
также обмене опытом, и пожелали участникам успехов.
Было отмечено, что эти учения, направленные на укрепление сотрудничества между тремя странами-партнёрами в сфере безопасности и обороны в регионе, представляют особое значение с точки зрения расширения возможностей боевой подготовки подразделений.