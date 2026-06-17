ITFC обнародовала общий объем финансирования

БАКУ/Trend/ - Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC) к настоящему времени осуществила финансирование на общую сумму 93 миллиарда долларов США.

Об этом заявил главный исполнительный директор ITFC Адиб Юсуф Аль Аама в ходе панельной сессии "Сессия CEO, делающая региональную интеграцию привлекательной для инвестиций: стимулирование торговли, мобилизация инвестиций и системное снижение рисков роста", организованной в рамках 51-го ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что ITFC оказывает поддержку 57 странам-членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) — в финансировании как внутренней торговли, так и торговых операций этих стран с остальным миром. По его словам, деятельность структуры не ограничивается только торговым финансированием, но также охватывает развитие торговли и укрепление институциональных возможностей.

Адиб Юсуф Аль Аама подчеркнул, что торговое финансирование ITFC основано на принципах «ответственного финансирования». По его словам, такой подход ориентирован на ценности, связан с реальной экономической деятельностью и реализуется в соответствии с принципами исламского финансирования. В него входят справедливость, распределение рисков, обеспечение активами, этичные инвестиции и социальная солидарность.

Он сообщил, что с момента создания организация осуществила финансирование на общую сумму 93 миллиарда долларов США. Только в 2025 году было одобрено торговое финансирование на сумму 9,35 миллиардов долларов.

«Около 8 миллиардов долларов из этих средств направлено на финансирование торговли внутри ОИС. В то же время примерно треть финансирования приходится на наименее развитые страны», — подчеркнул глава ITFC.

Он добавил, что одной из ключевых сильных сторон ITFC является способность быстро мобилизовать финансовые ресурсы и обеспечивать крупные объемы финансирования за счет широкого сотрудничества с международными партнерами. По его словам, каждый 1 доллар средств ITFC позволяет дополнительно привлечь 2 доллара внешнего финансирования.

«С 2008 года по сегодняшний день около 60 миллиардов долларов нашего общего финансирования было мобилизовано из внешних источников. Это позволяет нам проводить операции вне нашего баланса в более крупных объемах», — отметил Адиб Юсуф Аль Аама.

По его словам, данная модель создает условия для того, чтобы ITFC вносила значимый вклад как в расширение торговли между странами-членами, так и в углубление глобальной экономической интеграции.