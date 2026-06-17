Обнародован объем кредитов банков Ирана в жилищном и строительном секторе за месяц

БАКУ/Trend/ - В 1-м месяце текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) кредиты, выданные банками Ирана в жилищном и строительном секторе, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (21 марта – 20 апреля 2025 года) выросли на 9,6%.

Согласно информации Trend, это нашло отражение в статистике Центрального банка Ирана.

За отчетный период объем кредитования в указанном секторе составил 121 триллион риалов (около 90 миллионов долларов США) против 111 триллионов риалов (около 82 миллионов долларов США годом ранее).

Согласно данным, на строительные работы в жилищном и строительном секторе было выделено 65,2 триллиона риалов (около 48,4 миллиона долларов США), а на пополнение оборотного капитала — 45 триллионов риалов (около 33,4 миллиона долларов США).

В статистике отмечается, что в 1-м месяце банки Ирана выдали в качестве оборотного капитала в жилищном и строительном секторе кредиты на сумму 45 триллионов риалов (примерно 33,4 миллиона долларов США).

На покупку жилья было направлено 5,92 триллиона риалов (около 4,4 миллиона долларов США), на девелоперские работы — 4,58 триллиона риалов (около 3,4 миллиона долларов США), на самозанятость — 214 миллиардов риалов (около 159 тысяч долларов США).

Кроме того, на ремонтные работы было выделено 4,4 триллиона риалов (около 3,3 миллиона долларов США), на приобретение оборудования и инструментов — 3,38 триллиона риалов (около 2,55 миллиона долларов США).

В статистике сообщается, что в 1-м месяце в жилищном и строительном секторе на покупку личных товаров было выдано 69 миллиардов риалов (примерно 51,2 тысячи долларов США), на ремонтные работы — 54 миллиарда риалов (примерно 40 тысяч долларов США) и 13 миллиардов риалов (примерно 9,65 тысячи долларов США).

В целом в первом месяце иранского года банки и финансовые учреждения Ирана выдали кредиты в различных секторах на сумму около 4,55 квадриллиона риалов (примерно 3,38 миллиарда долларов США), что на 37,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.