ITFC готова поддержать МСБ на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ — Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC), входящая в Группу Исламского банка развития (IsDB), готова предоставить торговое финансирование малым и средним предприятиям (МСБ) в Азербайджане, особенно на освобожденных территориях страны.

Об этом говорится в отчете IsDB по Азербайджану.

«ITFC продолжает играть важную роль в поддержке торговли и развития частного сектора в Азербайджане. Поддержка ITFC в стране охватывает финансовые учреждения и корпоративный сектор», — отмечается в документе.

Согласно отчету, ряд азербайджанских финансовых институтов уже используют финансирование мурабаха и кредитные линии ITFC. Общий объем одобренного ITFC финансирования в Азербайджане достиг 93,4 млн долларов США.

Как отмечается в отчете, из 15 профинансированных ITFC проектов в стране 13 уже завершены, а еще два находятся на стадии реализации общей стоимостью 40 млн долларов США.

«Опираясь на многолетнее сотрудничество с Азербайджаном, ITFC готова предоставить торговое финансирование малым и средним предприятиям, особенно на освобожденных территориях страны. Корпорация также готова рассмотреть возможность финансирования в рамках суверенной структуры сроком до трех лет — либо напрямую через соответствующее министерство в качестве бенефициара, либо через другие организации при наличии государственной гарантии. Такое финансирование может быть реализовано в тесной координации с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса для стимулирования предпринимательства и местной экономической активности», — говорится в документе.

В отчете напоминается, что в 2023 году ITFC возобновила операции по торговому финансированию в Азербайджане, подписав соглашение с Rabitabank на сумму 10 млн долларов США.

«Механизм направлен на удовлетворение как обеспеченных, так и необеспеченных потребностей в торговом финансировании клиентов частного сектора, включая МСБ. Параллельно ITFC ведет переговоры с другими коммерческими банками страны для изучения новых направлений сотрудничества в рамках механизма кредитных линий с целью дальнейшего расширения доступа к исламскому торговому финансированию по всей стране», — отмечает IsDB.

Кроме того, в банке подчеркнули, что ITFC играет важную роль в продвижении регионального экономического сотрудничества и укреплении торговой связанности между странами-членами.

Одной из ключевых инициатив в этом направлении является программа Trade Connect Central Asia+ (TCCA+), официально запущенная в 2024 году в рамках Третьего Ташкентского международного инвестиционного форума в Узбекистане.

Программа реализуется под руководством ITFC и направлена на укрепление экономической интеграции, стимулирование инклюзивного роста и развитие торговли между шестью странами-участницами — Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Отмечается, что TCCA+ призвана раскрыть потенциал внутрирегиональной торговли, укрепить связи с внешними рынками, способствовать экономическому росту, углублению регионального сотрудничества и развитию торговой связанности, прежде всего среди государств-членов Организации исламского сотрудничества в Центральной Азии и за ее пределами.