IsDB поддержит Азербайджанский Аккредитационный Центр в рамках партнерства с Казахстаном

БАКУ /Trend/ — Исламский банк развития (IsDB) планирует поддержать Азербайджанский Аккредитационный Центр в рамках совместного проекта с Казахстаном.

Как говорится в отчете IsDB, банк готовит проект формата Reverse Linkage между Азербайджаном как страной-получателем и Казахстаном как страной-поставщиком знаний и экспертизы. Цель инициативы — укрепление потенциала Азербайджанского Аккредитационного Центра с конечной задачей достижения полного членства в Международной организации по аккредитации.

Азербайджанский Аккредитационный Центр является публичным юридическим лицом и единым национальным органом, уполномоченным государством обеспечивать соблюдение принципов и правил аккредитации, а также подтверждать соответствие организаций, занимающихся оценкой соответствия, установленным требованиям.

«В рамках этих инициатив Азербайджан демонстрирует лидерство в продвижении солидарного сотрудничества между странами-членами IsDB», — говорится в отчете банка.

В документе также напоминается, что в 2023 году IsDB одобрил грант в рамках программы Reverse Linkage в размере 260 тыс. долларов США для Азербайджана.

В рамках этого гранта Пакистан выступил страной-поставщиком экспертизы, а Азербайджан — страной-получателем. Проект был направлен на развитие хлопководства с устойчивыми и экономически выгодными характеристиками, включая устойчивость к болезням и климатическим стрессам. Первый этап включал проведение обучающего курса в Пакистане, который был успешно завершен в 2025 году, а остальные компоненты проекта продолжают реализовываться.

Отдельно в отчете отмечается, что цель программы — развитие геномно-редактированных сортов хлопка, устойчивых к неблагоприятным условиям окружающей среды, включая вертициллезное увядание, засуху, соленость почв, а также вредителей и гербициды. Также предусмотрено обучение специалистов и проведение полевых испытаний с последующей валидацией результатов.

Кроме того, в 2025 году IsDB одобрил еще один грант Reverse Linkage на сумму 258 тыс. долларов США для Таджикистана, направленный на повышение эффективности государственных услуг на основе инновационных решений.

В этом проекте Азербайджан выступает страной-поставщиком экспертизы, а Таджикистан — страной-получателем. Инициатива предусматривает создание цифровой платформы для предоставления государственных услуг, аналогичной системе ASAN xidmət в Азербайджане, что позволит упростить доступ граждан к государственным сервисам и повысить эффективность взаимодействия с государственными органами.