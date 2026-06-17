МВФ назвал прогнозы по росту экономики Грузии до 2031 года

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует постепенное замедление темпов роста экономики Грузии в ближайшие годы при сохранении устойчивого расширения номинального объема ВВП.

Как говорится в отчете, опубликованном МВФ по итогам консультаций с Грузией в рамках статьи IV за 2026 год, рост реального ВВП Грузии в 2025 году составит 7,5%. В 2026 году показатель замедлится до 6,5%, в 2027 году - до 5,7%, а в 2028 году - до 5%.

В последующие годы экономика страны, как ожидается, будет расти стабильными темпами на уровне 5% ежегодно. Такой показатель прогнозируется на 2029, 2030 и 2031 годы.

В то же время МВФ ожидает значительного увеличения номинального ВВП экономики Грузии. По оценкам фонда, номинальный ВВП страны вырастет с 38,1 миллиарда долларов в 2025 году до 43,5 миллиарда долларов в 2026 году.

В 2027 году объем экономики достигнет 48,1 миллиарда долларов, в 2028 году - 52,6 миллиарда долларов, в 2029 году - 57,6 миллиарда долларов.

Согласно прогнозу, в 2030 году номинальный ВВП Грузии составит 63,2 миллиарда долларов, а в 2031 году увеличится до 69,2 миллиарда долларов.

В отчете отмечается, что экономика Грузии сохраняет устойчивость на фоне повышенной глобальной неопределенности, включая последствия войны на Ближнем Востоке.

"Рост реального ВВП составил 7,5% в 2025 году и оставался высоким в начале 2026 года, в то время как инфляция превысила целевой уровень из-за роста цен на энергоносители, достигнув 5,9% в апреле 2026 года. Фискальные и внешние резервы укрепились: международные резервы достигли порогового уровня достаточности МВФ, а государственный долг снизился ниже 35% ВВП.

При условии скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке ожидается, что рост экономики замедлится до 6,5% в 2026 году, постепенно приближаясь к своему среднесрочному потенциальному уровню в 5% к 2028 году. Инфляция, как ожидается, вернется к целевому уровню к середине 2027 года, а государственный долг останется близким к текущим значениям при сохранении взвешенной денежно-кредитной и бюджетной политики", - передает фонд.

Согласно оценкам аналитиков, в условиях повышенной неопределенности и повторяющихся внешних шоков приоритетами экономической политики являются возвращение инфляции к целевому уровню, дальнейшее наращивание резервных буферов, а также продвижение структурных реформ для поддержания устойчивого экономического роста и создания новых рабочих мест.