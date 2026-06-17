Делегация Конгресса США посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июня находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде посетила Аллею шехидов, почтила светлую память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, и возложила цветы к их могилам.

Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Затем гости, полюбовавшиеся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству. В ходе посещения делегацию сопровождали сотрудники протокола и другие официальные лица.