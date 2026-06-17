Cвыше 80% критически важных минеральных ресурсов Азербайджана сосредоточены на освобожденных от оккупации территориях - министр

БАКУ /Trend/ – Более 80 процентов критически важных минеральных ресурсов Азербайджана сосредоточены на освобожденных от оккупации территориях, что делает их одним из ключевых драйверов экономического развития страны.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе диалога в рамках ежегодных встреч Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Почти 30 лет у нас не было доступа к этим ресурсам, поэтому горнодобывающий сектор станет одним из лидеров экономической активности в этих регионах", — сказал министр.

По его словам, восстановление освобожденных от оккупации территорий рассматривается не только как экономический или социальный проект: "Это воплощение национальной идеи современного Азербайджана и создание условий для возвращения вынужденных переселенцев на свои исторические земли".

Он подчеркнул, что все освобожденные от оккупации территории объявлены зонами зеленого развития.

«Поскольку нам пришлось строить все практически с нуля, это стало возможностью внедрить самые современные технологии и наиболее эффективные решения — от дорог и электростанций до университетов и жилой инфраструктуры», — заявил министр.

Джаббаров также отметил высокий потенциал транспортной связанности региона.

«Соединение основной части Азербайджана с Нахчываном через проект, известный как Зангезурский коридор, позволит раскрыть дополнительный потенциал не только для азербайджанских экспортеров, но и для всего Среднего коридора, связывающего Центральную Азию и Китай с Турцией и Европой», — сказал он.

По словам министра, именно поэтому одна из двух промышленных зон на освобожденных от оккупации территориях ориентирована на транспорт и логистику.

Он также сообщил, что Агдамский промышленный парк уже занимает второе место в стране по количеству зарегистрированных резидентов.

«Сочетание масштабных государственных инвестиций, которые будут продолжены в обозримом будущем, и высокого интереса со стороны частного, в том числе иностранного, капитала — именно ту модель развития, которую мы намерены и дальше реализовывать», — подчеркнул Джаббаров.

Министр также напомнил, что Исламский банк развития первым среди многосторонних банков развития профинансировал крупный проект на освобожденных от оккупации территориях.

«Это был первый значительный кредит — более 400 миллионов долларов — на строительство Карабахского ирригационного канала», — добавил он.