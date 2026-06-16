Традиции, мастерство, преемственность - миссия Сахиба Пашазаде в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Международного центра мугама, заслуженный артист, посол культуры Узбекистана и доктор философии по искусствоведению Сахиб Пашазаде возглавил Государственную экзаменационную комиссию по специальности "Исполнительство на народных музыкальных инструментах" в Государственной консерватории Узбекистана и провел мастер-класс. Об этом говорится в сообщении Международного центра мугама.

Комментируя своё назначение, музыкант подчеркнул, что столь ответственная миссия - это знак огромного доверия и и высокой оценки его деятельности. Он напомнил, что у истоков этой традиции стояли выдающиеся азербайджанские композиторы и исполнители, помогавшие объективно оценивать молодые таланты, и для него большая честь продолжить их дело. Сахиб Пашазаде выразил искреннюю благодарность руководству Государственной консерватории Узбекистана и лично ректору Камолиддину Уринбаеву за оказанное доверие. По мнению артиста, это решение служит ярким доказательством того, что культурный диалог между Азербайджаном и Узбекистаном продолжает стремительно укрепляться.

За четыре дня экзаменов комиссия оценила выступления около 60 студентов. Все студенты получили объективные оценки, учитывающие их техническую подготовку, артистизм и индивидуальный потенциал. Результаты аттестации были полностью поддержаны преподавательским составом профильной кафедры консерватории.

Примечательно, что в репертуаре учащихся прозвучали и произведения известных азербайджанских композиторов. Успешное исполнение произведений Гаджи Ханмамедова, Сулеймана Алескерова и Тофика Бакиханова показало живой интерес молодых музыкантов к творчеству азербайджанских авторов и уважение к богатой культуре нашей страны.

Первым официальным мероприятием после церемонии открытия музея кафедры народных музыкальных инструментов Государственной консерватории Узбекистана стал мастер-класс Сахиба Пашазаде. В ходе мастер-класса был подробно проанализирован вопрос интерпретации произведений азербайджанских композиторов на афганском и кашгарском разновидностях рубаба и других народных инструментах.

Участники мастер‑класса подробно ознакомились с техникой игры медиатором, применением мелизмов, аппликатурой, исполнительской манерой, раскрытием художественного образа и другими тонкостями исполнительского искусства. Прошёл творческий диалог и обмен мнениями о взаимосвязи исполнителя, композитора и слушателя. Разговор продолжился обсуждением особенностей сценического воплощения музыкальных произведений, значимости технической подготовки и её влияния на художественную выразительность.

Мастер-класс Сахиба Пашазаде прошёл в атмосфере большого интереса и профессионального диалога, получив положительные отзывы преподавательского состава, студентов и руководства консерватории.

В знак признания его плодотворной деятельности в качестве председателя Государственной экзаменационной комиссии и за проведение содержательного мастер-класса Государственная консерватория Узбекистана наградила музыканта благодарственным письмом и специальным сертификатом, а также был преподнесен национальный узбекский костюм.

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