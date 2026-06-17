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В ходжалинском селе Дашбулаг проведен осмотр инфраструктуры, созданной для развития коконоводства

Политика Материалы 17 июня 2026 19:43 (UTC +04:00)
В ходжалинском селе Дашбулаг проведен осмотр инфраструктуры, созданной для развития коконоводства
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 17 июня в городе Агдере под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание Штаба.

Участники заседания сегодня также осмотрели тутовый сад и инфраструктуру, созданную для развития коконоводства в селе Дашбулаг Ходжалинского района. Гостей проинформировали о проделанной работе и созданных условиях.

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