В ходжалинском селе Дашбулаг проведен осмотр инфраструктуры, созданной для развития коконоводства

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 17 июня в городе Агдере под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание Штаба.

Участники заседания сегодня также осмотрели тутовый сад и инфраструктуру, созданную для развития коконоводства в селе Дашбулаг Ходжалинского района. Гостей проинформировали о проделанной работе и созданных условиях.