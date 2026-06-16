Халяльная индустрия является одним из ключевых направлений развития экономики Казахстана - представитель фонда "Даму"

БАКУ /Trend/ - Халяльная индустрия является одним из ключевых направлений развития экономики Казахстана.

Об этом сказал заместитель председателя правления казахстанского фонда развития предпринимательства "Даму" Мурат Бапаев в ходе панельной дискуссии на тему "Халяльные ММСП и устойчивый переход к зеленой экономике, халяльные цепочки создания стоимости и инклюзивный рост" в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

М. Бапаев отметил, что в 2025 году по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на базе фонда «Даму» был создан двухуровневый гарантийный механизм. По его словам, эти инструменты предоставляют предпринимателям дополнительные возможности для получения банковского финансирования и расширения бизнеса.

«Безусловно, халяльная индустрия является одним из ключевых направлений развития экономики Казахстана. Если сравнить текущую ситуацию с периодом, когда исламские финансовые инструменты ещё не использовались, можно увидеть значительный рост интереса к этому сектору», — сказал М. Бапаев.