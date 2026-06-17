GCC может стать ключевым источником ПИИ в исламский банкинг в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) является наиболее вероятным источником прямых иностранных инвестиций в формирующийся сектор исламского банкинга Азербайджана, говорится в новом докладе Группы Исламского банка развития.

«Исламские банки, базирующиеся в странах GCC, в совокупности управляют активами, превышающими 1 трлн долларов США, и демонстрируют устойчивый интерес к международной экспансии, особенно в направлении стран с мусульманским большинством и недостаточно развитыми экосистемами исламских финансов. Стратегическое расположение Азербайджана на перекрёстке Кавказа, его экономические связи с государствами Персидского залива в энергетическом секторе и растущая геополитическая синхронизация с GCC делают его естественным направлением для инвестиций в исламский банкинг», — отмечается в докладе Института Исламского банка развития (IsDBI) и Международной исламской корпорации по торговому финансированию (ITFC), представленном в рамках ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития в Баку.

Аналитики IsDBI и ITFC отмечают, что стратегия внешних инвестиций стран GCC в последние годы усилилась: в 2024 году число инвестиционных проектов достигло рекордных 1 973.

В частности, в финансовом секторе крупные исламские банки расширяют международное присутствие через открытие новых филиалов, приобретения и инвестиции в цифровой банкинг.

Среди факторов привлекательности Азербайджана для инвестиций со стороны GCC выделяются энергетическое сотрудничество с государствами Персидского залива, стратегическая роль страны на Среднем коридоре, связывающем Китай с Европой, а также относительно небольшой и концентрированный банковский рынок, позволяющий новому участнику быстро занять значительную долю.

Кроме того, поэтапный подход Центрального банка Азербайджана, предусматривающий запуск исламских «окон» с последующим возможным лицензированием полноценных исламских банков, рассматривается как механизм снижения рисков для иностранных инвесторов.