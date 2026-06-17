Египетский министр призвал расширить использование ГЧП для реализации инфраструктурных проектов

БАКУ /Trend/ – Для успешной реализации трансграничных инфраструктурных проектов необходимо активнее использовать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), а также инструменты многосторонних банков развития для снижения инвестиционных рисков.

Об этом заявил министр планирования и экономического развития Египта, управляющий от Египта в Исламском банке развития Ахмед Ростом в ходе панельной сессии «Трансграничные инфраструктурные проекты ГЧП для региональной взаимосвязанности: соединяя регионы — практический опыт реализации», в рамках ежегодных встреч Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам министра, сегодня одним из главных препятствий для привлечения частного капитала остаются высокие инвестиционные риски.

«Частный капитал будет оставаться в стороне до тех пор, пока мы напрямую не снизим долгосрочные риски, связанные с согласованием нормативной базы, обеспечением стабильности доходов и политическими рисками в проектах с участием нескольких государств», — сказал Ростом.

Министр подчеркнул, что многосторонние банки развития должны играть более активную роль в снижении этих рисков.

По его словам, сегодня созданы необходимые условия для более масштабного развития трансграничных проектов.

«Сейчас мы располагаем всеми возможностями для того, чтобы грамотно снижать риски трансграничных проектов государственно-частного партнерства, а такие площадки, как нынешняя встреча, помогают двигаться в этом направлении», — заявил Ростом.

Министр отметил, что объединение финансовых ресурсов, технической экспертизы и повышение операционной эффективности позволит сформировать качественный портфель инвестиционных проектов.

«Объединение частного капитала, обмен техническими знаниями и повышение эффективности реализации проектов помогут сформировать жизнеспособный портфель инициатив, привлекательных для инвесторов», — сказал он.

Ростом призвал страны-члены ИБР активнее использовать комплекс финансовых инструментов банка.

«Я хотел бы призвать к максимально скоординированному подходу с использованием всего комплекса инструментов Группы Исламского банка развития — суверенного и несуверенного финансирования, гарантий, механизмов содействия торговле и консультационной поддержки — для масштабирования проектов государственно-частного партнерства в странах-членах», — подчеркнул министр.

Он также выступил за более широкое применение исламского финансирования и смешанных механизмов финансирования.

«Сейчас подходящий момент для продвижения исламского финансирования, смешанных моделей финансирования и надежных гарантийных механизмов, которые позволят снизить риски и значительно повысить инвестиционную привлекательность инфраструктурных проектов», — отметил Ростом.

В качестве успешных примеров регионального сотрудничества министр назвал Транссахарскую автомагистраль, а также транспортные и энергетические коридоры Азербайджана.

«Эти проекты демонстрируют, как можно соединить не имеющие выхода к морю развивающиеся страны с глубоководными портами и мировыми рынками, открывая для них новые возможности экономического роста», — сказал он.

Ростом призвал министерства финансов, транспортные и энергетические ведомства, а также подразделения по государственно-частному партнерству совместно работать над гармонизацией законодательства и нормативной базы.

«Необходимо перейти от теоретических дискуссий к практическим действиям — подготовить конкретный перечень рисков, определить возможности для реализации трансграничных проектов и обеспечить их соответствие стратегии Исламского банка развития на 2025–2026 годы», — подчеркнул министр.

Завершая выступление, он подтвердил приверженность Египта развитию региональной инфраструктурной взаимосвязанности.

«Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность развитию региональных экономических коридоров, укреплению сотрудничества между институтами и превращению трансграничной взаимосвязанности из политической цели в реальные инвестиционные проекты, способные обеспечить процветание наших стран», — заключил Ростом.