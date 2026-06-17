Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Группой Исламского банка развития - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/ - Азербайджан придает большое значение долгосрочному и эффективному сотрудничеству с Группой Исламского банка развития (ИБР).

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на второй день ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку в рамках церемонии открытия форума частного сектора 2026, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Министр отметил, что после вступления Азербайджана в ИБР в 1992 году сотрудничество между сторонами основывалось на взаимном доверии, общих приоритетах и практических результатах.

«Наши отношения с Группой Исламского банка развития охватывают такие направления, как развитие частного сектора, торговое финансирование, инфраструктурные проекты, поддержка малого и среднего предпринимательства, зелёный переход и цифровая трансформация. Эти сферы также являются ключевыми приоритетами национальной экономической стратегии Азербайджана», — подчеркнул М. Джаббаров.

По его словам, диверсификация экономики остаётся одним из основных стратегических приоритетов страны.

«Мы видим большой потенциал в производстве, сельском хозяйстве и переработке пищевой продукции, логистике, возобновляемой энергетике, цифровых технологиях и других ненефтяных экспортно-ориентированных секторах. Объединяя возможности Азербайджана с финансовыми инструментами и широкой партнерской сетью Группы ИБР, мы можем ускорить реализацию проектов, которые будут одновременно экономически эффективными и ориентированными на развитие», — отметил министр.

М. Джаббаров заявил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан занял достойное место в семье ИБР, а развитие страны сопровождается появлением новых экономических возможностей.

"Для превращения этих возможностей в конкретные инвестиционные проекты Азербайджан предоставляет широкий спектр механизмов поддержки. Среди них — налоговые и таможенные льготы, защита инвестиций, инструменты льготного финансирования, а также готовые инвестиционные платформы, такие как промышленные парки и Свободная экономическая зона Алят", — отметил он.

Министр также подчеркнул наличие значительных инвестиционных возможностей на освобожденных от оккупации территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

"В настоящее время на этих территориях реализуется крупнейшая в истории Азербайджана программа восстановления. Эти регионы, расположенные на Среднем коридоре, ещё больше усиливают роль страны как важного логистического и транзитного узла, соединяющего Европу, Центральную Азию и Азию", - сказал М. Джаббаров.

Он добавил, что результаты проводимой политики уже отражаются в экономических показателях.

«В 2021–2025 годах среднегодовой темп роста ненефтяной экономики составил 6%. За этот период доля ненефтяного сектора в ВВП увеличилась с 58% до 71%. В то же время ненефтяной экспорт более чем удвоился по сравнению с 2018 годом», — заявил министр.

М. Джаббаров подчеркнул, что практические результаты сотрудничества между Азербайджаном и Группой ИБР найдут отражение и в документах, которые будут подписаны в рамках форума.

«Сегодня будет подписан ряд важных документов, включая рамочное агентское соглашение между Фондом развития предпринимательства Азербайджана и Исламской корпорацией развития частного сектора (ICD), которое будет способствовать расширению доступа бизнес-субъектов к финансовым ресурсам», - отметил он.

Министр призвал инвесторов, финансовые институты и представителей бизнеса более внимательно изучить возможности в Азербайджане.

«Мы убеждены, что Азербайджан является привлекательным, надежным и полностью готовым местом для ведения бизнеса, создания партнерств и инвестирования. Мы готовы совместно с Группой ИБР, странами-участницами и представителями частного сектора работать над превращением этих возможностей в долгосрочные и устойчивые партнерства», — добавил М. Джаббаров.