БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в ближайшее время могут представить новые проекты исламского финансирования.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что форум стал важной площадкой для диалога между представителями государственных структур, бизнеса, экспертного сообщества и финансовых институтов.

По словам A.Керимова, сегодня речь идет уже не только о халяльной продукции или отдельных рынках, а о формировании глобальной экосистемы.

«Мы уже говорим о глобальной экосистеме, которая объединяет множество регионов и рынков и выходит за пределы государственных границ», - сказал он.

Первый замминистра подчеркнул, что халяльная экономика становится важным инструментом региональной интеграции и основывается на таких принципах, как доверие, прозрачность, ответственность и этические нормы.

A.Керимов отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание вопросам стабильности и укрепления доверия в рамках развития халяльной экономики.

По его словам, международные валютные резервы страны уже превышают 88 миллиардов долларов США, что создает прочную основу для макроэкономической стабильности.

«Нам удалось сформировать значительные валютные резервы, которые обеспечивают надежную основу для стабильности», - заявил он.

Анар Керимов также сообщил о развитии исламских финансовых инструментов в Азербайджане.

Он отметил, что исламские финансы рассматриваются не только как альтернативная финансовая модель, но и как инструмент партнерства, распределения рисков и инвестиций.

«Для нас развитие исламских финансов - это не просто создание нового сегмента рынка. Это часть более широких усилий по диверсификации экономики, расширению финансовой доступности и поддержке частного сектора», - сказал первый замминистра.

По его словам, в Азербайджане уже доступны услуги такафула, а финансовые учреждения начали предлагать исламские банковские продукты.

A.Керимов отметил, что отдельные банки уже применяют такие инструменты исламского финансирования, как мурабаха и мудараба.

Он также сообщил, что в ближайшее время могут быть объявлены новые проекты в сфере исламских финансов.

Первый заместитель министра подчеркнул, что стратегическое расположение Азербайджана на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг создает дополнительные возможности для развития страны.

«Азербайджан имеет потенциал стать региональным хабом, который будет способствовать не только национальному развитию, но и региональной интеграции в сфере халяльной экономики», - заявил A.Керимов.

Он отметил, что такие усилия способствуют развитию торговли, инвестиций, технологического сотрудничества и различных отраслей экономики, включая сельское хозяйство.

A.Керимов также подчеркнул важность сотрудничества с Группой Исламского банка развития.

По его словам, на протяжении более чем трех десятилетий банк остается надежным партнером Азербайджана и вносит вклад в экономическое развитие страны, включая восстановление освобожденных территорий.

«Будущее нашей экономики зависит не только от роста отдельных рынков, но и от нашей способности выстраивать связи - между странами, бизнесом, инвесторами и возможностями, а также между этическими принципами и экономическим ростом», - сказал он.

В завершение первый заместитель министра финансов заявил, что Азербайджан готов продолжать сотрудничество со всеми партнерами для продвижения этой повестки.

«Если мы добьемся успеха, халяльная экономика сможет стать мощным двигателем региональной интеграции, общего процветания и устойчивого развития», - добавил A.Керимов.