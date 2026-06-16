Азербайджан на сегодня экспортировал в Италию по TAP 49,5 млрд кубометров газа - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на сегодня поставил в Италию 49,5 миллиарда кубометров газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в соцсети X.

"Мы поздравляем дружественный народ Италии с Днем Республики. Азербайджано-итальянские отношения, основанные на многостороннем стратегическом партнерстве, еще больше укрепляются благодаря новым инвестициям, энергетическим проектам и гуманитарному сотрудничеству. Италия является главным торговым партнером Азербайджана и страной, в которую направляется значительная часть его экспорта нефти и газа. На сегодня посредством TAP в Италию поставлено 49,5 миллиардов кубометров газа. Эти узы дружбы и сотрудничества еще больше сближают наши народы", - говорится в публикации.