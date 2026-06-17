Региональная интеграция требует объединения капитала и ликвидности - глава IILM

БАКУ /Trend/ – Успешная региональная интеграция сегодня заключается не только в объединении экономик, но и в объединении капитала и ликвидности через развитые исламские рынки капитала.

Об этом заявил главный исполнительный директор Международной корпорации по управлению исламской ликвидностью (International Islamic Liquidity Management Corporation, IILM) Мохаммад Сафри Хамид в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Сегодня успешная региональная интеграция — это уже не просто соединение экономик. Это соединение капитала и ликвидности. Глубокие, ликвидные и взаимосвязанные исламские рынки капитала способны превратить региональные инициативы в инвестиционно привлекательные и жизнеспособные проекты», — сказал он.

По словам Хамида, несмотря на наличие значительных объемов ликвидности в странах-членах ИБР, эти ресурсы остаются раздробленными и сосредоточены внутри национальных рынков.

Он отметил, что создание эффективных исламских рынков капитала позволит мобилизовать эти средства, повысить доверие инвесторов и снизить стоимость финансирования инфраструктурных проектов.

«Ликвидность — это не удобство, а необходимое условие для инвестиций. Это не побочный продукт, а фундаментальная предпосылка для привлечения капитала», — подчеркнул Хамид.

Глава IILM привел в пример опыт Малайзии, где за последние три десятилетия исламский рынок капитала превратился в один из ключевых источников финансирования крупных инфраструктурных проектов через выпуск сукук.

По его словам, сегодня IILM является крупнейшим эмитентом сукук в мире, обеспечивая около 36 процентов мирового рынка. Корпорация ежемесячно выпускает исламские ценные бумаги на сумму около 2,5 миллиарда долларов, предоставляя исламским банкам высококачественные ликвидные активы для эффективного управления ликвидностью.

«Даже в период высокой волатильности мировых рынков IILM продолжала выпускать сукук, обеспечивая исламские банки инструментами, необходимыми для поддержания финансовой стабильности», — добавил Хамид.