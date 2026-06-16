К 2030 г. планируется довести площади с современными системами орошения до 300 тыс. гектаров — Заур Алиев

АГДЖАБЕДИ /Trend/ - В Азербайджане к 2030 году площади с современными системами орошения планируется довести до 300 тысяч гектаров.

Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Заур Алиев на региональном совещании по Карабахскому экономическому району, посвящённом обсуждению «Государственной программы развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной продукции и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026 - 2030 годы», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, программа предусматривает ряд приоритетных направлений.

"В рамках программы приоритетными направлениями определены увеличение производства пшеницы, расширение современных систем орошения, развитие интенсивного садоводства и животноводства", - сказал З. Алиев.

Замминистра отметил, что для производства пшеницы выбраны в качестве целевых двадцать два района, и на этих территориях планируется довести среднюю урожайность до 50 центнеров. Кроме того, в восьми перспективных районах за счёт мелиоративных мероприятий планируется повышение урожайности. В настоящее время площадь земель, обеспеченных современными системами орошения в стране, составляет 130 тысяч гектаров. Согласно Государственной программе, к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 300 тысяч гектаров.

«Для ускорения перехода фермеров на современные системы орошения будут применяться механизмы льготной продажи, кредитной поддержки и дополнительных субсидий. В рамках программы также планируется внедрение технологий лазерного выравнивания на 84,9 тысячи гектаров в двадцати двух районах. Кроме того, будут разработаны механизмы поддержки для создания дополнительных мощностей хранения: 150 тысяч тонн зерновых силосов и 100 тысяч тонн холодильных складов», — отметил он.

По словам замминистра, в животноводческом секторе также определены важные цели. Так, к 2030 году планируется увеличить производство молока на более чем 10 процентов, а производство говядины — на более чем 20 процентов, а также значительно повысить долю породистого скота.

«Основная цель Государственной программы — более эффективное использование земельных и водных ресурсов, повышение продуктивности, добавленной стоимости и конкурентоспособности аграрного сектора», — добавил он.