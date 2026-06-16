Президент Туниса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/ Trend/ - Президент Тунисской Республики Каис Саид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Господин Президент.

От своего имени и от имени тунисского народа рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Желаю Вам крепкого здоровья, постоянного благополучия, братскому народу Азербайджана – прогресса и процветания.

Еще раз подтверждаю нашу решимость работать вместе для дальнейшего укрепления существующих уз братства между нашими странами и развития сотрудничества во всех сферах в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, также сердечно поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с праздником Гурбан и выражаю Вам наилучшие пожелания. Молю Всевышнего Аллаха, чтобы этот благословенный праздник принес нашим братским странам и народам изобилие, а всему исламскому миру – еще большую силу, процветание и спокойствие".