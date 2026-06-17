В Бакинском Экспо-центре стартовала 7-я Выставка продвижения местных компаний (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Более 300 компаний и свыше тысячи наименований товаров и услуг демонстрируются на «7-й Выставке продвижения местных компаний».

С сегодняшнего дня в Бакинском Экспо-центре начала работу «7-я Выставка продвижения местных компаний». На выставке, организованной совместно Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и «Marsol Group» при официальном партнерстве «Birbank Biznes», свои товары и услуги представляют более 300 местных компаний, работающих в сфере строительства, пищевой промышленности, ИКТ, образования, индустрии, сельского хозяйства, логистики, текстиля и других областях.

В мероприятии, посвященном открытию выставки, приняли участие руководящие лица профильных государственных структур, представители общественных объединений предпринимателей, а также бизнесмены, работающие в различных сферах.

Выступившие на церемонии открытия заместитель министра экономики Ровнаг Абдуллаев, заместитель министра сельского хозяйства Сеймур Сафарли, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и председатель правления общественного объединения «Национальная ассоциация бизнесменов» Турал Мустафаев поделились мнениями о развитии предпринимательства в стране, поддержке частного сектора, повышении экспортного потенциала местной продукции и важной роли выставок в продвижении бренда «Made in Azerbaijan».

Выставка продлится до 20 июня. «Выставка продвижения местных компаний» уже на протяжении 7 лет является одной из крупнейших платформ, где презентуются товары и услуги местных предприятий. Главная цель выставки — ознакомить широкую аудиторию с деятельностью азербайджанских компаний, поддержать их выход на новые рынки и развить взаимовыгодное сотрудничество между предприятиями. В отличие от прошлых лет, в текущей выставке принимает участие большее количество компаний.

В рамках выставки в специально отведенной для участников зоне «B2B» проходят интерактивные деловые встречи с руководителями крупных компаний по закупкам и снабжению. А в зоне «B2G» предпринимателям создана возможность напрямую пообщаться с представителями государственных структур, ознакомиться с существующими механизмами поддержки и обсудить возможности сотрудничества.

На нынешней выставке KOBİA также оказало поддержку субъектам микро- и малого предпринимательства для их бесплатного участия. На специальном стенде, созданном с этой целью, около 10 субъектов МСП представляют текстиль, бамбуковые настенные панели, парфюмерию, кялагаи, кондитерские изделия, а также бухгалтерские, кадровые, финансовые и лабораторные услуги.

Партнерами выставки являются Национальная ассоциация бизнесменов, Государственное агентство занятости, Государственное рекламное агентство Азербайджана, Фонд развития бизнеса Азербайджана, Азербайджанский государственный экономический университет, а также «Firavan Park», «Частный промышленный квартал Vidal», «MG Transport», «Tonuby Group», «N-Advert», «Moon Group», «BHB Strategic and Creative CO» и Комитет студенческого профсоюза UNEC. Подробную информацию о выставке можно получить на сайте marsolexpo.az и по телефону *0555.

Для участников и посетителей выставки с 17 по 20 июня, с 10:00 до 17:00, в обоих направлениях курсируют бесплатные автобусы от станции метро «Кёроглу» (проспект Гейдара Алиева, выход к парку «Алов»).