Диверсификация экономики Азербайджана формирует инвестиционную повестку - Микаил Джаббаров

БАКУ/ Trend/ - В центре политики государства стоят экономический рост, развитие и благосостояние. Диверсификация экономики Азербайджана все больше формирует инвестиционную повестку страны.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на «Азербайджанском форуме инвестиционных перспектив 2026», проходящем в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Министр отметил, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание развитию частного сектора, расширению ненефтегазового сектора, а также созданию новых возможностей в приоритетных сферах.

«Проводимые последовательные реформы укрепили защиту инвестиций, упростили процедуры, расширили доступ к государственной поддержке и развили государственно-частное партнерство. В частности, приоритетными направлениями являются развитие малого и среднего предпринимательства, доступ к финансовым ресурсам, экспортоориентированный рост и укрепление промышленной инфраструктуры», — сказал министр.

Он отметил, что в рамках поддержки ненефтяного экспорта оказывается помощь в покрытии логистических и транспортных расходов, повышается конкурентоспособность местной продукции и облегчается выход на новые экспортные рынки:

«Наряду с этими мерами, более эффективно применяются механизмы кредитных гарантий и субсидирования процентных ставок. В результате такие сферы, как производство, логистика, сельское хозяйство, услуги, возобновляемая энергетика и цифровые технологии, становятся более привлекательными для инвесторов».

Он сообщил, что в современную эпоху инвесторы ищут не только возможности, но и платформы, на которых проекты могут быть реализованы быстро и эффективно:

«С этой точки зрения Азербайджан широко использует свои географические преимущества, развитую транспортно-коммуникационную сеть и открытые торговые связи с соседними странами. Было доведено до внимания, что Азербайджан, расположенный на Среднем коридоре, превратился в важный транзитный и логистический центр в регионе», — заявил министр.

М.Джаббаров также отметил, что продолжающийся процесс мира и нормализации на Южном Кавказе создает новые возможности в регионе.

Он добавил, что одним из проектов, имеющих особое значение для инвесторов, является Свободная экономическая зона Алят:

"Здесь созданы современная инфраструктура, конкурентоспособные льготы и благоприятная бизнес-среда. Зона повышает инвестиционную привлекательность региона благодаря близости к Бакинскому международному морскому торговому порту и новым логистическим возможностям".

Микаил Джаббаров сообщил, что в целях более надежного обеспечения деятельности инвесторов в правовом поле принято специальное институциональное законодательство, которое формирует стабильную и предсказуемую правовую среду для всех инвесторов, действующих в зоне.