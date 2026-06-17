Требуется создание новых финансовых инструментов - председатель Промышленного банка Нигерии

БАКУ/Trend/ - Требуется создание новых финансовых инструментов.

Об этом сказал председатель правления Промышленного банка Нигерии (BOI) Мансур Мухтар в ходе 20-й Глобального форума Исламского банка развития (ИБР) по исламским финансам в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Потребность в ресурсах растет, и страны все чаще обращаются к институтам развития за дополнительным финансированием. Однако происходит это в момент, когда объём льготных финансовых ресурсов сокращается.

Многие государства, которые традиционно выступали донорами, сами сталкиваются с бюджетными трудностями, финансовыми кризисами и конкурирующими внутренними потребностями", - сказал Мухтар.

Он отметил, что выросла стоимость капитала на финансовых рынках.

"Поэтому банкам развития и другим институтам финансирования развития становится всё сложнее предоставлять необходимую поддержку.

При этом от нас ожидают большего: больше результатов, меньше затрат и более быстрых действий.

В таком контексте нам действительно необходимо изменить подход к мышлению. Требуется создание новых продуктов, новых финансовых инструментов, новых партнёрств и новых источников капитала, которые можно масштабировать. Именно в этом заключается стоящий перед нами вызов.

Именно в таком контексте, на мой взгляд, исламские социальные финансы представляют собой надёжную альтернативу и механизм дополнения тех ограниченных ресурсов, которыми мы располагаем", - подчеркнул он.