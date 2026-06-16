На форуме в Баку обсудили перспективы развития халяльной экономики

БАКУ /Trend/ - 16 июня в Баку в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития состоялась сессия на тему «Халяльная экономика для устойчивой региональной интеграции» в рамках Форума лидерства халяльной экономики и Азербайджанского форума халяльного бизнеса 2026.

Об этом сообщило министерство финансов Азербайджана.

На сессии, где обсуждались политические приоритеты в сфере халяльной экономики и возможности укрепления сотрудничества, выступили министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, первый заместитель министра финансов Анар Керимов, министр по бюджету и экономическому планированию Нигерии Абубакар Атику, главный исполнительный директор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов Халид Халафалла.

В выступлениях была отмечена работа, проводимая в нефинансовых сферах халяльной экономики, подчеркнуто развитие халяльной сертификации в секторах продуктов питания, общественного питания, логистики, туризма и косметики, а также поддержка интеграции местных производителей в халяльные цепочки создания стоимости.

Первый заместитель министра финансов Анар Керимов отметил, что системные реформы, проводимые в сфере управления государственными финансами под руководством Президента Ильхама Алиева, и сформированные сильные макроэкономические основы создают надежную базу для развития халяльной экономики и исламского финансирования. Он указал, что выгодное географическое положение Азербайджана, развитая транспортно-логистическая инфраструктура и растущий потенциал Среднего коридора еще больше укрепляют его позиции как одного из региональных центров халяльной торговли и халяльных цепочек создания стоимости среди государств-членов Организации исламского сотрудничества.

А.Керимов в ходе своего выступления заявил, что применение таких финансовых инструментов, как исламский банкинг, сукук и такафул, служит диверсификации финансовой системы, расширению инвестиционной среды и повышению конкурентоспособности. По его словам, применение международных стандартов в сфере халяльного бизнеса способствует повышению производительности, экспортного потенциала и доверия потребителей в реальном секторе. Замминистра отметил готовность Азербайджана к укреплению сотрудничества с региональными партнерами в данном направлении и реализации совместных инициатив.

Одновременно было подчеркнуто, что сотрудничество с Группой Исламского банка развития имеет особое значение в контексте региональной интеграции, доведено до внимания, что при поддержке банка в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, реализуются проекты, расширяется сотрудничество с различными институтами Группы ИБР в направлениях инвестиций, страхования экспортных кредитов, финансирования торговли и развития частного сектора.