«Sea Breeze» станет одной из главных визитных карточек Азербайджана — Эна-Камелия Меликова

БАКУ /Trend/ - Мы верим, что «Sea Breeze» в будущем станет одной из главных визитных карточек Азербайджана.

Об этом сказала директор по продажам и инвестициям «Sea Breeze» Эна-Камелия Меликова в ходе «Форума инвестиционных перспектив Азербайджана 2026», проходящего в Баку в рамках Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Эна-Камелия Меликова отметила, что основная философия проекта «Sea Breeze» заключается не просто в строительстве жилых зданий, а в формировании целой экосистемы и образа жизни. «Мы строим не просто здания, мы создаем целую экосистему. «Sea Breeze» в настоящее время является одним из крупнейших проектов в секторе недвижимости и туризма Азербайджана», — отметила она.

По ее словам, главная цель проекта — превратить эту территорию в активный центр, функционирующий не сезонно, а 365 дней в году. «Для этого мы вкладываем крупные инвестиции в социальную инфраструктуру, объекты развлечения, спорта, общественного питания и медицины. Строятся школы, детские сады и клиники, соответствующие международным стандартам, чтобы все основные потребности проживающих здесь людей могли быть удовлетворены на месте», — сказала она.

Директор по продажам и инвестициям подчеркнула, что проект вызывает большой интерес и с точки зрения привлечения иностранных инвесторов. «В настоящее время среди наших инвесторов и покупателей недвижимости есть граждане России, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы. Этот интерес связан как с концепцией «branded residences», так и с высоким качеством предоставляемых нами услуг», — отметила она.

По ее словам, упрощение визовых и регистрационных процедур для иностранных инвесторов, а также организация услуг по сдаче квартир в аренду управляющей компанией повышают инвестиционную привлекательность проекта.

Эна-Камелия Меликова добавила, что планы по дальнейшему развитию проекта «Sea Breeze» являются более масштабными. Идет работа над привлечением в проект новых гостиничных брендов, увеличением коммерческих площадей. "Мы верим, что «Sea Breeze» в будущем станет одной из главных визитных карточек Азербайджана", — подчеркнула она.



