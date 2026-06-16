В соглашение между Ираном и США войдут ядерный вопрос и отмена санкций – Арагчи

БАКУ /Trend/ - В окончательное соглашение между Ираном и США войдут урегулирование разногласий по ядерному вопросу и отмена санкций.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на встрече с послами и дипломатами зарубежных стран в Тегеране.

По его словам, учитывая военную эскалацию между США, Израилем и Ираном, обсуждения планируется провести в два этапа.

Арагчи добавил, что первый этап включает в себя прекращение войны, решение вопроса ограничений в Ормузском проливе, морской блокады и связанных с этим вопросов.

Он отметил, что начавшиеся в разгар войны между США, Израилем и Ираном переговоры продолжались 3 месяца, после чего стороны смогли прийти к согласию по первому этапу. По итогам этого этапа будет подписан меморандум о взаимопонимании. Вслед за этим в течение 60 дней будут вестись переговоры для достижения окончательного соглашения.

Иранский министр сообщил, что меморандум о взаимопонимании по первому этапу официально вступит в силу 19 июня.

«По мнению Ирана, у этого соглашения две стороны: с одной стороны – США и Израиль, а с другой – Иран и ливанская "Хезболла". Окончание войны в Ливане является неотъемлемой частью полного прекращения войны. По мнению Ирана, любое нападение на Ливан будет считаться нарушением меморандума о взаимопонимании», - отметил он.