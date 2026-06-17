Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,94 доллара США, или 4,55 процента, и составила 82,61 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 3,95 доллара США, или 4,69 процента, и составила 80,35 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,01 доллара США, или 6,78 процента, и составила 55,10 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,55 доллара США, или 4,2 процента, и составила 80,90 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.