Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены возможности реализации потенциала экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом.

Об этом в своем аккаунте в «X» написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В рамках Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития прошла встреча с государственным министром, министром финансов, бюджета, экономики, планирования и международного сотрудничества Республики Чад Тахиром Хамидом Нгилином.

Мы подчеркнули возможности реализации потенциала сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, цифровизации и других областях», — отмечается в публикации.