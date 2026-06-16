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Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)

Экономика Материалы 16 июня 2026 22:00 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров/X
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Рассмотрены возможности реализации потенциала экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом.

Об этом в своем аккаунте в «X» написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В рамках Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития прошла встреча с государственным министром, министром финансов, бюджета, экономики, планирования и международного сотрудничества Республики Чад Тахиром Хамидом Нгилином.

Мы подчеркнули возможности реализации потенциала сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, цифровизации и других областях», — отмечается в публикации.

Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)
Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)
Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)
Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)
Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)
Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)

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