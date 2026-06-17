Для Таджикистана обеспечение энергобезопасности является одной из стратегических целей - замминистра

БАКУ /Trend/ - Для Таджикистана обеспечение энергетической безопасности является одной из стратегических целей.

Об этом сказал заместитель министра финансов Таджикистана Юсуф Маджиди в ходе панельной дискуссии на тему "Региональные энергетические объединения в интересах устойчивого развития" в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Для Таджикистана обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости является одной из стратегических целей, что отражено в нашей Национальной стратегии до 2030 года. Но в то же время для Таджикистана национальная энергетическая безопасность и региональная взаимосвязанность, региональная торговля электроэнергией не являются конкурирующими целями. Они взаимно усиливают друг друга", - сказал он.

Замминистра отметил, что первоочередным приоритетом страны всегда остаётся обеспечение надёжного и доступного электроснабжения для населения, промышленного сектора и государственных служб.

"В то же время Таджикистан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом, включая сезонный избыток генерации, особенно в периоды высокой водности. Такие региональные проекты взаимосвязи, как CASA-1000, создают возможность использовать избыточную выработку путём поставок чистой энергии на соседние и региональные рынки", - сказал он.