Экономика Узбекистана выходит на этап новых возможностей - Шавкат Мирзиёев (ФОТО)

ТАШКЕНТ/Trend/ - Экономика Узбекистана выходит на этап новых возможностей.

Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2026), сообщает в среду специальный корреспондент Trend.

«В нынешних условиях, когда мировая экономика и глобальная карта капитала резко меняются, а в цепочках поставок усиливаются сбои, вполне естественно, что любой инвестор стремится вкладывать капитал прежде всего в те государства, где надежно защищены права и свободы предпринимателей, где экономика растет быстрыми темпами и где существуют широкие возможности. Именно поэтому в Узбекистане мы принимаем системные меры по коренному улучшению инвестиционного климата», - сказал глава государства.

Ш.Мирзиёев отметил, что в прошлом году валовой внутренний продукт страны вырос на 6%.

«В нашу экономику было привлечено 43 миллиарда долларов инвестиций. Обеспечена стабильность нашей национальной валюты, а объем международных резервов превысил 70 миллиардов долларов. Многие помнят, когда мы проводили этот форум впервые. На первом форуме, состоявшемся четыре года назад, мы ставили цель, чтобы к концу 2026 года валовой внутренний продукт экономики Узбекистана достиг 100 миллиардов долларов. И вот, благодаря нашим совместным с инвесторами усилиям, в этом году ожидается, что наша стремительно растущая экономика превысит 180 миллиардов долларов», - добавил Президент Узбекистана.

Далее, Мирзиёев подчеркнул, что международный кредитный рейтинг Узбекистана улучшается с каждым годом.

«В текущем году наша страна поднялась на 14 позиций в авторитетном Индексе экономической свободы и впервые заняла место в ряду стран с "умеренно свободной" экономикой. Всё это является ярким доказательством того, что экономика Узбекистана выходит на этап новых темпов и новых возможностей», - сказал он.

Отметим, что 16 июня в столице Узбекистана начал работу 5-й юбилейный TIIF 2026, ставший важнейшей платформой для диалога между инвесторами, государственными структурами и международными финансовыми организациями.

Юбилейный форум призван не только закрепить предыдущие успехи, но и расширить географию участников, углубить отраслевую специализацию и усилить практическую направленность мероприятий. TIIF сегодня является индикатором доверия международного капитала и платформой для интеграции Узбекистана в глобальные цепочки добавленной стоимости.