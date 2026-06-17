Устойчивость финансовой системы мобилизует ресурсы частного сектора - директор ЦБА

БАКУ/Trend/ - Обеспечение устойчивости финансовой системы со стороны Центрального банка способствует мобилизации ресурсов частного сектора.

Об этом заявил исполнительный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде в ходе 20-го Глобального форума Исламского банка развития (ИБР) по исламским финансам в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"За последние три года мы модернизировали нашу нормативную базу в банковском секторе не только в традиционных направлениях, таких как переход на новейшие стандарты бухгалтерского учёта, но и в новых сферах, таких как рыночное поведение, ESG и другие.

На рынке капитала также был внесен ряд изменений в действующее законодательство. Несколько новых законов уже разработаны и направлены в правительство, включая закон о рейтинговых агентствах, закон о производных финансовых инструментах, закон о венчурном капитале, закон о краудфандинге и другие", - сказал он.

Ш.Махмудзаде отметил, что на страховом рынке также была модернизирована нормативная база. По его словам, практически все законы, регулирующие обязательные страховые продукты, были переписаны, а часть из них уже направлена в правительство.